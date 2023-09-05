Ученые восстановили генетическую историю тигров

Международная команда ученых отобрала более 60 современных и ископаемых образцов тигров. Проведя генетический анализ, исследователи составили генеалогическое дерево этих животных. Оказалось, что в Китае обитали все виды тигров континентальной Азии. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

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В отличии от других кошачьих, в древности тигр возник, эволюционировал и жил в одном регионе — Азии. Сегодня существует шесть подвидов животного: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, южно-китайский и суматранский. Вымершими подвидами считаются балийский, яванский и каспийский тигры. Их изучение представляет сложность для исследователей. Хотя у саблезубых кошек, голарктических львов и европейских леопардов ученые уже обнаруживали образцы ДНК, у тропических тигров их нашли совсем мало. Дело в том, что влажный и жаркий климат тропиков разрушает окаменелости, а в холодных регионах, где жил саблезубый тигр, они сохраняются намного лучше. Все эти виды жили во время позднего плейстоцена, то есть около 2,6 миллионов лет назад.

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Ученые хотели понять эволюцию тигров и то, как возникли ныне живущие виды. Для этого они отобрали более 60 образцов. Исследователи взяли последовательности генома как ископаемых тигров возрастом от 100 до 10 000 лет, так и современных особей. Генетический анализ показал, что амурский тигр произошел от позднеплейстоценовых предков, линия которых была утрачена. Каспийский тигр появился из популяции Северо-Восточной Азии и имеет южно-бенгальские гены. Тигры с Дальнего Востока не связаны с остальными: их эволюционная линия отделилась раньше других групп и развивалась отдельно. Исследователи подтвердили, что южно-китайский тигр — подвид бенгальского. Он находится под угрозой вымирания: сегодня насчитывается около 20 особей.

Южный Китай был убежищем для амурского, южно-китайского и других реликтовых тигров, которые сохранились с древних эпох. Остальные особи жили в восточном Китае. Он стал «генетическим котлом» — местом, где разные виды перемешивались и тем самым расширяли свой ареал.

Исследователи заметили, что распространение тигров в Северо-Восточную и Среднюю Азии соединило несколько подвидов. В частности, объединились северные и южные материковые особи: амурский и каспийский тигры, бенгальский и индокитайский. Эволюционные движения шли через Китай. Ученые назвали его единственной страной в мире, где обитали пять из девяти подвидов; а это все представители континентальной Азии.