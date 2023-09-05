В Windows 11 нашли ускоряющий работу компьютера баг

Пользователи интернета обнаружили в Windows 11 необычный баг, ускоряющий работу компьютера в «Проводнике». Об этом сообщает портал Neowin.

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Для того, чтобы воспользоваться багом, достаточно дважды нажать клавишу F11 для входа и выхода из полноэкранного режима в «Проводнике». Этот трюк позволяет избавиться от задержки при открытии папок с большим количеством файлов или подпапок. Также улучшается работа функции поиска содержимого папки.

«Я протестировал ее [ошибку] на музыкальной папке с более чем 1800 вложенными папками и более чем 25000 файлов: все открывается мгновенно, потрясающе. Такая производительность была у проводника Windows 7», — написал пользователь форума Reddit с ником err404t.

Пользователи сети возмутились такой ситуацией, высказывая мнение, что такая скорость системы должна быть «из коробки» без использования всяких ухищрений.