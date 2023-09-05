В Windows 11 нашли ускоряющий работу компьютера баг

Пользователи интернета обнаружили в Windows 11 необычный баг, ускоряющий работу компьютера в «Проводнике». Об этом сообщает портал Neowin.
Для того, чтобы воспользоваться багом, достаточно дважды нажать клавишу F11 для входа и выхода из полноэкранного режима в «Проводнике». Этот трюк позволяет избавиться от задержки при открытии папок с большим количеством файлов или подпапок. Также улучшается работа функции поиска содержимого папки.
«Я протестировал ее [ошибку] на музыкальной папке с более чем 1800 вложенными папками и более чем 25000 файлов: все открывается мгновенно, потрясающе. Такая производительность была у проводника Windows 7», — написал пользователь форума Reddit с ником err404t.
Пользователи сети возмутились такой ситуацией, высказывая мнение, что такая скорость системы должна быть «из коробки» без использования всяких ухищрений.
Отмечается, что баг присутствует во всех актуальных версиях Windows 11, включая стабильный релиз 21H2. Представители Microsoft пока не высказались о причинах этого явления и о том, будет ли оно исправлено в будущих обновлениях.