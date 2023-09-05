Российские ученые создали защитную пленку для аэрокосмической оптики

Ученые НИТУ МИСиС изготовили новое покрытие для оптических устройств космических аппаратов и авиационной техники. Они соединили тантал, кремний и азот (Ta-Si-N). Эти элементы образовали прозрачный слой, который защитит устройства от воздействия космического мусора и микрометеороидов. Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда, опубликовано в журнале Surfaces and Interfaces.

© НИТУ МИСИС

Как правило, все космические аппараты оснащены солнечными батареями. Они часто разрушаются из-за столкновений с микрометеороидами и другими частицами. Особенно страдают фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), генерирующие энергию. Их защищают тонкие стекла, однако они не очень прочные и заметно утяжеляют солнечные батареи. Стекла не спасают и иллюминаторы, и солнечные коллекторы, собирающие тепловую энергию звезды. Поэтому необходимо такое покрытие, которое выдержит удары космического мусора, а также будет пропускать свет и тепло.

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Чтобы его создать, российские ученые использовали магнетронное распыление в вакууме. Это технология нанесения тонких пленок на подложку с помощью катодного распыления мишени. Ею служили два вещества: тантал и кремний. Атомы азота (N) и аргона (Ar) в вакууме столкнулись с катодами — отрицательно заряженными электронами — и образовали положительные ионы. Они ускорились и «атаковали» тантал (Ta) и кремний (Si). С их поверхности выбились атомы, которые осели на подложке. Эти атомы образовали износостойкую и прозрачную пленку.

Ученые гибко управляли атомным осаждением на подложке, используя в том числе парциальное давление реакционного газа. Это то давление, которое мог бы иметь азот в вакууме, если бы он один занимал объем, который разделял с аргоном. Атомы азота вступили в реакцию с танталом и кремнием и образовали прозрачный слой. Благодаря этому пленка стала аморфной: ее элементы расположились в хаотичном порядке. Аморфность делает покрытие устойчивым к нагреванию до 1200 °С. Пленка из Ta-Si-N пропускает свет до 80–90%, и поэтому может использоваться для защиты солнечных батарей.