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Apple теряет позиции на российском рынке смартфонов

За восемь месяцев 2023 года в России продано 18,6 млн телефонов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении доля Apple продолжила сокращаться и сравнялась с китайской Infinix: обе компании заняли по 9% рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС.

Apple теряет позиции на российском рынке смартфонов
© Unsplash

В деньгах спрос на смартфоны вырос на 12%, до 396 млрд руб. В денежном выражении первое место всё ещё удерживает Apple с долей рынка 34%, следом идёт Xiaomi с 20% и Samsung с 17%.

На первом месте в штуках более чем с четвертью рынка осталась китайская Xiaomi, следом Realme (13%), третье место делят Samsung с Tecno: они занимают по 12% рынка.

Названы лучшие смартфоны, представленные в августе

Доля Apple и Samsung продолжает сокращаться, при этом спрос на китайские устройства от Tecno, Realme и Vivo увеличился — на 563%, 122% и 20% соответственно.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают тренд: около 14 млн смартфонов, реализованных в России, составили продажи китайских брендов, которые продолжают расширять присутствие, выводить на рынок новые модели.

Ранее сообщалось, что импорт iPhone начал восстанавливаться. Эксперты сомневаются, что этот факт, а также выход нового iPhone 15 поможет американской компании вернуть долю рынка. Она может колебаться в пределах 2 3% относительно текущих значений.