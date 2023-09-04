Найденное в поле ржавое ведро оказалось древней чашей за 3,6 миллиона рублей

Профессиональный фотограф из Великобритании нашел древнюю чашу, стоимость которой оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

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36-летний кладоискатель Крис Уллиотт сделал находку в феврале 2023 года. Его металлоискатель сработал, когда он прочесывал поле в графстве Северный Йоркшир. Уллиотт принялся копать и через некоторое время наткнулся на верхний край металлического сосуда, похожего на старое ржавое ведро.

«На нем виднелись маленькие петли, которые все еще двигались. Я подумал, что если они все еще двигаются, то этот предмет окажется в лучшем случае викторианских времен», — рассказывает он.

Мужчина выкопал свою находку и осмотрел ее. Опытные кладоискатели, которые находились рядом с Уллиоттом, предположили, что она относится к англосаксонскому периоду, который длился примерно с 410 по 1066 годы нашей эры. Позднее профессиональный археолог подтвердил их догадки. По его мнению, Уллиотт нашел редкую чашу из медного сплава, изготовленную в англосаксонский период.

Находка будет продана на аукционе Timeline Auctions. По словам главного исполнительного директора аукционного дома Бретта Хэммонда, тот факт, что предмет из медного сплава так хорошо сохранился, является редкостью.

«Это исключительный случай. Либо почва была идеальной, либо качество изготовления действительно очень высокое», — говорит он.

Стоимость чаши оценили в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.

Уллиотт разделит прибыль от продажи с владельцем земли, на которой был найден ценный предмет. Часть вырученных денег он планирует потратить на покупку нового фотоаппарата.