Анонсирован бюджетный смартфон Oppo A38 с быстрой зарядкой

Вместе с этим у смартфона есть явные преимущества перед конкурентами: экран поддерживает разрешение HD+, основная камера на 50 мегапикселей и быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Цена и дата старта продаж пока неизвестны, но, судя по всему, смартфон не будет слишком дорогим — похожий на него OPPO A17 можно купить всего за 9 тысяч рублей. OPPO продолжает работу в России, так что гаджет поступит в продажу в ближайшее время.