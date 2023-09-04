Дым от лесных пожаров может вызвать длительное воспаление в мозге

Американские ученые из Университета штата Нью-Мексико выяснили, что вдыхание дыма от лесных пожаров может вызывать нейровоспаление (воспаление мозга), часто поражающее гиппокамп — область, отвечающую за обучение и память. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Neuroinflammation.

Эксперты изучили организмы грызунов, подвергавшихся воздействию дыма от сжигаемой древесины через день в течение 14 дней. Оказалось, что продукты горения способны проникать через гематоэнцефалический барьер — плотный клеточный слой, выстилающих кровеносные сосуды головного мозга. Вызванное дымом воспаление сохранялось до 28 дней.

За две недели клетки гематоэнцефалического барьера адаптировались к загрязнению воздуха, однако иммунная система мозга оставалась аномально активной.

По словам ведущего автора исследования, доктора Мэтью Кампена, нейровоспаление вызывает множество заболеваний, включая слабоумие, болезнь Альцгеймера, расстройства настроения и изменения в развитии нервной системы. Ученый добавил, что проблемы может возникнуть спустя несколько недель или даже месяцев после вдыхания дыма.