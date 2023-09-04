Дым от лесных пожаров может вызвать длительное воспаление в мозге

Ученые выяснили, что дым от лесных пожаров может вызвать воспаление мозга
Американские ученые из Университета штата Нью-Мексико выяснили, что вдыхание дыма от лесных пожаров может вызывать нейровоспаление (воспаление мозга), часто поражающее гиппокамп — область, отвечающую за обучение и память. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Neuroinflammation.
Эксперты изучили организмы грызунов, подвергавшихся воздействию дыма от сжигаемой древесины через день в течение 14 дней. Оказалось, что продукты горения способны проникать через гематоэнцефалический барьер — плотный клеточный слой, выстилающих кровеносные сосуды головного мозга. Вызванное дымом воспаление сохранялось до 28 дней.
За две недели клетки гематоэнцефалического барьера адаптировались к загрязнению воздуха, однако иммунная система мозга оставалась аномально активной.
По словам ведущего автора исследования, доктора Мэтью Кампена, нейровоспаление вызывает множество заболеваний, включая слабоумие, болезнь Альцгеймера, расстройства настроения и изменения в развитии нервной системы. Ученый добавил, что проблемы может возникнуть спустя несколько недель или даже месяцев после вдыхания дыма.
Эксперты рекомендовали людям по возможности избегать воздействия дымов от лесных пожаров, оставаясь дома и надевая защитные маски стандарта N-95 при выходе на улицу.