Выплаты авторам в программе монетизации «Одноклассников» выросли вдвое

Выплаты авторам в программе монетизации соцсети «Одноклассники» выросли в 2 раза с начала года. Об этом говорится в сообщении ОК по результатам работы контентной платформы за последний год.

Сумма выплат в монетизации видео с начала года выросла в 5,5 раз, а в монетизации в ленте – в 2 раза. Средний заработок 1 автора с помощью монетизации за это время увеличился на 36%, а наиболее успешные блогеры зарабатывают в среднем более 150 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что ОК открыли две программы монетизации авторов, увеличили число авторов и уникальных блогеров на платформе, а также запустили линейку собственных оригинальных шоу, посвященным самым популярным увлечениям россиян.

С начала года количество новых групп и медиа с качественным контентом в ОК выросло на 45%. За год в соцсети появились сотни активных блогеров, их общее число выросло в 11 раз. До конца года ОК планируют привлечь на платформу до 2000 авторов.

Свой охват группы в ОК могут монетизировать с помощью программ монетизации соцсети. Социальная сеть продолжает активно развивать два вида монетизации: за просмотры публикаций в ленте и за просмотры видеоконтента. Количество уникальных авторов в обеих программах монетизации с начала года выросло на 61%.