Появились фото новых оригинальных чехлов для iPhone 15

Этим летом в сети появились слухи, что Apple откажется от фирменных кожаных чехлов для iPhone 15. Вместо этого компания якобы представит им замену из тканевых накладок с прорезиненными краями.

© Apple

В начале сентября инсайдер под ником Kosutami подтвердил эту информацию и заявил, что у них уже есть маркетинговое название — FineWoven. Он опубликовал изображения новых чехлов — они получат следующие цвета: чёрный, шелковица, серо-коричневый, зелёный, тёмно-синий, светло-лиловый, античный белый, масляно-желтый, оранжевый и розовый.

TWITTER/KOSUTAMI

Отмечается, что будущие чехлы FineWoven будут сочетаться с ремешками для Apple Watch.