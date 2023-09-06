Загрязнение воздуха ухудшило работу пчел

Ученые из Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH) и Университета Рединга обнаружили, что загрязнение воздуха, вызванное выбросами от транспорта и промышленности, ухудшает работу пчел. Насекомым становится сложнее на 90 процентов учуять аромат цветов. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Pollution.

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В эксперименте авторы использовали аэродинамическую трубу, которая позволила отслеживать влияние озона в воздухе на структуру и шлейф запаха цветов. Выяснилось, что озон уменьшал размер шлейфа, а также изменял его аромат. Медоносные пчелы, которых обучили распознавать одну и ту же смесь запахов, затем подверглись воздействию новых, модифицированных озоном запахов. Это мешало идентифицировать аромат цветов, поскольку насекомые запоминают уникальную комбинацию химических соединений, чтобы находить те же виды в будущем.

В частности, 52 процента пчел распознали запах на расстоянии шести метров, если насекомое находилось в центре шлейфа, а на расстоянии 12 метров этот показатель снизился до 38 процентов. В случае, если пчела находила на краю шлейфа, то только 32 и 10 процентов пчел соответственно улавливали аромат.

Специалисты отмечают, что озон может также влиять и на другое поведение насекомых, связанное с запахом, например, их способность привлекать и находить партнера.