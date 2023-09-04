Ученые раскрыли причины краха последней империи Китая

Международная группа ученых по руководством Центра комплексных наук (CHS) в Вене определила ключевые причины краха династии Цин — последней империи Китая, существовавшей с 1644 по 1912 год. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Историки пытались установить основания падения династии Цин на протяжении двух столетий. Ранее предлагались различные факторы, включая экологические катастрофы, иностранные вторжения, голод или восстания, однако ни один из них не давал исчерпывающего объяснения, отметили в CHS.

Согласно исследованию, последняя империя Китая прекратила существовать по трем главным причинам. Первой из них стал четырехкратный демографический взрыв между 1700 и 1840 годами. Это резко сократило площади земли на душу населения и привело к обнищанию крестьян.

Во-вторых, всплеск рождаемости усилил конкуренцию за элитные позиции. В то время как число претендентов росло, количество присуждаемых высших ученых степеней сокращалось, достигнув минимума в 1796 году. Поскольку эти степени требовались для получения должностей в китайской бюрократии, несоответствие между спросом и предложением создало огромное количество недовольных. Отсутствие социальных лифтов в государстве стало одной из причин Тайпинского восстания в 1850-1864 годах, жертвами которого в общей сложности стали до 30 млн человек.

В-третьих, финансовое бремя государства выросло из-за затрат на подавление беспорядков, снижения производительности и роста торгового дефицита в связи с истощением запасов серебра.

Правители династии Цин пытались справиться с проблемами, но их решения оказались недальновидными. Например, правительство увеличило квоту на сдачу экзаменов для поступления на государственную службу, но не создало новых вакансий.