Apple пригрозила ретейлерам в КНР штрафами за раннюю активацию iPhone 15

Китайские ретейлеры уже начали получать коробки с новыми iPhone 15, однако вскрывать их и активировать устройства сотрудники магазинов пока не имеют права. Об этом сообщает издание MyDrivers, ссылаясь на фотографию одного из новых устройств Apple.

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На снимке изображена упаковка iPhone 15 Pro на 512 ГБ. Стыки коробки опломбированы и опечатаны.

По данным MyDrivers, на пломбах написано, что активировать iPhone нельзя до 08:01 13 сентября 2023 года по пекинскому времени, то есть до конца презентации Apple. В противном случае нарушителю придется заплатить штраф в размере 200 тыс. юаней (примерно 2,7 млн руб. по курсу на 4 сентября 2023 года).

MyDrivers пишет, что Apple разослала смартфоны ретейлерам заранее, чтобы конкурировать на старте продаж с Huawei Mate 60. Журналисты утверждают, что в Китае идет жесткая конкуренция в премиальном сегменте смартфонов, поэтому вендоры активно борются за выбор потребителей.