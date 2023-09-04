Apple пригрозила ретейлерам в КНР штрафами за раннюю активацию iPhone 15

За активацию iPhone 15 Pro до презентации предусмотрен штраф в размере 2,7 млн рублей
Китайские ретейлеры уже начали получать коробки с новыми iPhone 15, однако вскрывать их и активировать устройства сотрудники магазинов пока не имеют права. Об этом сообщает издание MyDrivers, ссылаясь на фотографию одного из новых устройств Apple.
На снимке изображена упаковка iPhone 15 Pro на 512 ГБ. Стыки коробки опломбированы и опечатаны.
По данным MyDrivers, на пломбах написано, что активировать iPhone нельзя до 08:01 13 сентября 2023 года по пекинскому времени, то есть до конца презентации Apple. В противном случае нарушителю придется заплатить штраф в размере 200 тыс. юаней (примерно 2,7 млн руб. по курсу на 4 сентября 2023 года).
MyDrivers пишет, что Apple разослала смартфоны ретейлерам заранее, чтобы конкурировать на старте продаж с Huawei Mate 60. Журналисты утверждают, что в Китае идет жесткая конкуренция в премиальном сегменте смартфонов, поэтому вендоры активно борются за выбор потребителей.
Презентация серии iPhone 15 состоится уже 12 сентября 2023 года, в 20:00 по Московскому времени. Ожидается, что вместе со смартфонами Apple представит новые Apple Watch и AirPods.