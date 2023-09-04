VK официально запустила видеоплатформу "VK Видео"

"VK Видео" объявляет о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики", - сказано в сообщении.

В период бета-тестирования были усовершенствованы функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения платформы, внедрены новые технологические решения и оптимизирована внутренняя архитектура приложения. Как рассказали в VK, смотреть видео на платформе можно как и авторизованным в едином аккаунте для всех проектов VK, так и без авторизации или регистрации.