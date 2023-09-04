Ученые: климат-кризис уничтожит более 1,5 тыс. прибрежных экосистем

Международная группа ученых из Австралии, Сингапура, США и других стран изучила устойчивость мангровых зарослей, приливных болот и коралловых островов к повышению уровня моря и глобальному потеплению. Эксперты пришли к выводу, что нагрев атмосферы планеты выше 2 °С по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи приведет затоплению и гибели более 1,5 тыс. прибрежных экосистем по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Мангровые леса и водноболотные угодья важны для борьбы с глобальным потеплением за счет способности поглощать большое количество парниковых газов из атмосферы.

Научная команда собрала данные о 190 мангровых рощах, 477 приливных болотах и 872 островах с коралловыми рифами по всему миру. Затем исследователи с помощью компьютерного моделирования определили, насколько эти экосистемы пострадают из-за повышения уровня моря при различных сценариях изменения климата.

Анализ показал, что большинство прибрежных болот, мангровых лесов и коралловых островов смогут справиться с нынешними темпами наступления океана на сушу, составляющих 2-4 мм в год. Но если глобальный климат потеплеет более чем на 2 °C, скорость подъема моря вырастет до 7-8 мм в год. В этом случае почти все мангровые заросли и приливные топи окажутся на дне с 90% вероятностью. Для коралловых рифов риск полного погружения под воду составит 67%.

По словам исследователей, даже при более низких темпах повышения уровня моря в 4-5 мм в год вероятна значительная потеря мангровых зарослей и приливно-болотных угодий.