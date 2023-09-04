Инсайдер: Apple отказалась от выпуска двух моделей iPhone в 2023 году

Apple отказалась от выпуска в 2023 году смартфона с индексом Pro Max или Ultra. Об этом у себя в X (Twitter) сообщил известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

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По его словам, вместо привычного iPhone 15 Pro Max или нового iPhone 15 Ultra, о котором ходило много слухов, Apple представит некую увеличенную версию iPhone 15 Pro.

«Для ясности: Pro Max и Ultra не будет. Появятся всего четыре модели: [iPhone] 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro побольше», – написал Гурман.

Об этом инсайдер написал, комментируя информацию от другого информатора Majin Bu о том, что вместо iPhone 15 Pro и Pro Max компания Apple в 2023 году выпустит 15 Pro Max и 15 Ultra. По данным Majin Bu, версия Ultra должна получить до 2 ТБ встроенной памяти, а также камеру с «гораздо лучшей функциональностью».