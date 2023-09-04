Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group LCC (владелец сервиса Tinder) за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал организацию виновной в административном нарушении по 13.11 КоАП РФ. Отметим, что Роскомнадзор еще в мае направил владельцу Tinder письмо с требованием разместить базы данных с информацией о россиянах на территории РФ, однако Match Group не сделала этого.

Напомним, что Tinder перестал работать в России еще 30 июня этого года. За год до этого, в июле 2022-го года, владелец сервиса уже получил штраф в 2 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.