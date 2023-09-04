Из почвенных бактерий выделили новый антибиотик

Ученые выделили новый антибиотик из штамма бактерии, обнаруженного в песчаной почве Северной Каролины (США). Веществу присвоили название кловибактин.

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Микробиологи Северо-Восточного университета взяли изолят почвенных микробов и продлили его инкубационный период, чтобы посмотреть, появятся ли в результате какие-то новые типы бактерий. Спустя три месяца они идентифицировали новый вид Eleftheria terrae carolina, из которого впоследствии выделили антибиотик.

Ученые пояснили, что вещество получили из бактерий, которые не могли вырасти в естественной среде. Следовательно, патогенные бактерии раньше не сталкивались с таким антибиотиком и не успели развить к нему устойчивость.

Кловибактин закрепляется на внутренней оболочке бактерии и связывает чрезвычайно простую мишень – молекулы фосфата. В попытках избавиться от него бактерии разрушают собственную мембрану.

Кловибактин успешно вылечил MRSA-инфекции у мышей и доказал свою нетоксичность для клеток человека. Однако испытания пока провели только на выращенных в лаборатории клеточных культурах. В будущем ученым предстоит установить, не опасно ли вещество для живых людей. Если оно окажется безвредным, то новый антибиотик могут запустить в производство в течение ближайших десяти лет, сообщает Cell.