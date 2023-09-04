Новый смартфон Google Pixel 8 Pro назвали абсурдно дорогим

Новые смартфоны Google из серии Pixel 8 будут значительно дороже моделей предыдущего поколения. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на ценники устройств в Европе, которые журналистам предоставил неназванный инсайдер.

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Из утечки следует, что базовый Pixel 8 на 128 ГБ с НДС в размере 23% будет стоить €874 (примерно 91 тыс. руб. по курсу на 4 сентября 2023 года), версия на 256 ГБ обойдется уже в €949 (примерно 99 тыс. руб.). В свою очередь Pixel 8 Pro со 128 ГБ памяти обойдется в €1235 (около 128 тыс. руб.), версия на 256 ГБ будет стоить €1309 (почти 136 тыс. руб.), а самая дорогая модификация на 512 ГБ – €1461 (около 152 тыс. руб.).

Для сравнения: цены на Pixel 7 и Pixel 7 Pro в 2022 году начинались от €650 (примерно 68 тыс. руб.) и €900 (около 94 тыс. руб.) соответственно.

Кроме стоимости новинок инсайдер сообщил GSMArena и их цвета. Так, Pixel 8 выйдет в вариантах Hazel, Obsidian, Rose и Mint, а модель 8 Pro получит цвета с названиями Bay, Obsidian, Procelian и Mint.