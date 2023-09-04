SpaceX установила рекорд по количеству орбитальных запусков за год

Американская аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска побила собственный рекорд по количеству успешных запусков за год, отправив в космос 62-ю миссию. Ракета Falcon 9 стартовала с площадки космического центра Кеннеди во Флориде вечером 3 сентября. Ранним утром 4 сентября SpaceX подтвердила вывод на орбиту 21 спутника системы связи Starlink в официальном аккаунте в социальной сети X (ранее — Twitter).

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Первая ступень Falcon 9 уже вернулась на Землю. Аппарат приземлился на плавучую платформу SpaceX Just Read the Instruction в Атлантическом океане. Согласно информации компании, это был 10-й запуск данной ракеты-носителя.

Незадолго до 62-го запуска основатель SpaceX Илон Маск поздравил команду предприятия с результатами работы в текущем году, отметив, что следующий успешный пуск установит новый рекорд, превзойдя результат 2022 года. Бизнесмен написал об этом в своем аккаунте в X.