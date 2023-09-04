Ученые назвали причину спада численности полярных медведей

Американские ученые показали, что спад численности полярных медведей связан с выбросами парниковых газов, осуществляемыми промышленными предприятиями. Новые данные помогут лучше защитить этих животных. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

В 2008 году ученые сделали вывод, что к середине века исчезнет более 67% полярных медведей в мире. Из-за этого белые медведи стали первыми животными, которых поместили под защиту американского Закона о сохранении исчезающих видов животных и птиц из-за глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью. В седьмой секции этого закона описывается процесс, позволяющий привлечь к ответственности правительственные проекты (включая компании, добывающие нефть и газ) и предотвратить их дальнейший вред исчезающим видам. Однако в том же году Дэвид Бернхардт, тогда бывший министром внутренних дел в США, выпустил распоряжение M-37017, заявив, что невозможно отделить вклад в выбросы парниковых газов от конкретных предприятий от общей суммы выбросов парниковых газов, которые накапливались с начала индустриальной революции. Из-за этого распоряжения было невозможно воспользоваться седьмой секцией Закона о сохранении исчезающих видов животных и птиц и принять меры, ограничивающие выбросы парниковых газов.

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В новой статье, выпущенной к 50-летию Закона о сохранении исчезающих видов животных и птиц США и к 15-летию внесения полярных медведей под его защиту, ученые наконец смогли обойти распоряжение Бернхардта. Они смогли рассчитать количество свободных ото льда дней, вызванных определенным количеством выбросов углекислого газа, и таким образом впервые показали влияние конкретного источника выбросов. Для этого ученые использовали регрессионный анализ, с помощью которого связали выбросы парниковых газов с ареалом обитания полярных медведей и изменениями в их численности. Так, ученые показали, что сотни промышленных заводов в США за более чем 30 лет выбросили более 60 гигатонн углекислого газа, из-за чего численность полярных медведей на юге моря Бофорта снизилась примерно на 4%.