Японский стартап продает напечатанные на 3D-принтере дома по цене машины

Японский строительный стартап Serendix представил Fujitsubo («ракушка») - небольшой дом, напечатанный на 3D-принтере, стоимостью 5,5 миллиона иен (3,6 миллиона рублей). Об этом рассказал портал Yanko Design.

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Площадь Fujitsubo - чуть меньше 50 квадратных метров. В напечатанном на 3D-принтере доме есть одна спальня, одна ванная комната и открытая гостиная, соединенная с кухней.

В Serendix заявляют, что такой дом идеально подходит для пары или одного человека.

Крыша дома сделана из панелей, которые вырезаются на станке с числовым программным управлением (ЧПУ). Создатели стартапа сообщили, что на печать и сборку дома уходит 44 с половиной часа. Поскольку строительство с помощью 3D-печати нецелесообразно для густонаселенных городских районов (там не так много свободной земли), в Serendix решили сосредоточиться на строительстве в небольших городах.

Сейчас компания использует пять принтеров для строительства своих домов (50 в год), но в 2024-м планирует добавить еще двенадцать принтеров и строить почти 850 домов ежегодно.

«В автомобильной промышленности 40 лет назад начали падать цены из-за роботизации производства. Мы считаем, что дом, напечатанный на 3D-принтере, - это начало полной роботизации жилищной отрасли», - подчеркнули в Serendix.