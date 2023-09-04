Японский стартап продает напечатанные на 3D-принтере дома по цене машины
Японский строительный стартап Serendix представил Fujitsubo («ракушка») - небольшой дом, напечатанный на 3D-принтере, стоимостью 5,5 миллиона иен (3,6 миллиона рублей). Об этом рассказал портал Yanko Design.
Площадь Fujitsubo - чуть меньше 50 квадратных метров. В напечатанном на 3D-принтере доме есть одна спальня, одна ванная комната и открытая гостиная, соединенная с кухней.
В Serendix заявляют, что такой дом идеально подходит для пары или одного человека.
Крыша дома сделана из панелей, которые вырезаются на станке с числовым программным управлением (ЧПУ). Создатели стартапа сообщили, что на печать и сборку дома уходит 44 с половиной часа. Поскольку строительство с помощью 3D-печати нецелесообразно для густонаселенных городских районов (там не так много свободной земли), в Serendix решили сосредоточиться на строительстве в небольших городах.
Сейчас компания использует пять принтеров для строительства своих домов (50 в год), но в 2024-м планирует добавить еще двенадцать принтеров и строить почти 850 домов ежегодно.
«В автомобильной промышленности 40 лет назад начали падать цены из-за роботизации производства. Мы считаем, что дом, напечатанный на 3D-принтере, - это начало полной роботизации жилищной отрасли», - подчеркнули в Serendix.
Весной 2021 года в эксплуатацию был сдан первый в ЕС (и четвертый в мире) жилой дом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Дом был построен в Нидерландах компанией Saint-Gobain Weber Beamix. Площадь дома составляет 94 квадратных метра, он сконструирован в форме валуна и состоит из 24 отдельных бетонных элементов. Процесс печати занял 120 часов (пять суток). Стоимость аренды дома составила 800 евро в месяц, это в два раза меньше рыночных цен.