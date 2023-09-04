Пророссийские хакеры взломали информационные ресурсы в Прибалтике

Шестнадцать пророссийских хакерских групп заявили об операции против «пособников украинских атак», сообщив о выведении из строя 127 прибалтийских и польских ресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

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В своем заявлении, на которое сослалось издание, хакеры отметили, что такое количество групп, действующих совместно, фиксируется впервые.

«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», - пояснили они.

Участники атак подчеркнули, что уже вывели из строя 127 информационных ресурсов прибалтийских стран и Польши, разместив там сообщение – «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист».

При этом в заявлении отмечается, что был нарушен обмен служебными сообщениями госорганов, работа паркоматов и системы мобильного банкинга. Также хакеры отчитались о взломе базы данных МВД Латвии и публикации переписки ведомства, сведений о личном составе и агентах полиции, пообещав продолжать такие атаки.

Ранее США и их союзники сообщили, что российские хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат, чтобы получить доступ к конфиденциальной боевой информации.