Huawei выпустит собственную замену Windows для ПК уже в 2024 году
Huawei, известный своими инновациями в мире технологий, готовит новый сюрприз для своих пользователей.
Согласно последним данным, компания планирует выпустить собственную версию операционной системы для ПК, которая станет конкурентом популярной Windows.
Операционная система, известная как HarmonyOS, была представлена Huawei в августе 2019 года. Эта система основана на микроядре и предназначена для работы в различных сценариях, обеспечивая бесшовное взаимодействие между различными устройствами.
Недавно CEO компании Deep Hong Digital Industry Development, доктор Ван Чэнлу, подтвердил в своём микроблоге, что версия HarmonyOS для ПК появится на рынке в 2024 году.
Это нововведение может стать серьёзным вызовом для текущих лидеров рынка операционных систем. Особенно учитывая опыт и ресурсы Huawei в области разработки программного обеспечения.
Однако важно отметить, что всё это справедливо для рынка Китая. Вряд ли детище Huawei сможет всерьёз побороться с таким сверхпопулярным гигантом как Windows где-то в Европе или США.