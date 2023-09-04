Huawei выпустит собственную замену Windows для ПК

Huawei, известный своими инновациями в мире технологий, готовит новый сюрприз для своих пользователей.

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Согласно последним данным, компания планирует выпустить собственную версию операционной системы для ПК, которая станет конкурентом популярной Windows.

Операционная система, известная как HarmonyOS, была представлена Huawei в августе 2019 года. Эта система основана на микроядре и предназначена для работы в различных сценариях, обеспечивая бесшовное взаимодействие между различными устройствами.

Недавно CEO компании Deep Hong Digital Industry Development, доктор Ван Чэнлу, подтвердил в своём микроблоге, что версия HarmonyOS для ПК появится на рынке в 2024 году.

Это нововведение может стать серьёзным вызовом для текущих лидеров рынка операционных систем. Особенно учитывая опыт и ресурсы Huawei в области разработки программного обеспечения.