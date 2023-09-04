Представлено моноколесо для поездок на скорости до 110 км/ч

В мире электрических транспортных средств произошло знаковое событие. Компания Inmotion представила своё новое моноколесо под названием Adventure.

© YouTube/INMOTION Global

Основой для этого удивительного средства передвижения стал электродвигатель с номинальной мощностью 4000 Вт и пиковой мощностью до 9000 Вт. Эти характеристики позволяют моноколесу разгоняться до поразительных 110 км/ч.

Но это ещё не всё: новинка способна подниматься по наклонным поверхностям под углом в 50 градусов, что делает его идеальным для горных «прогулок».

Вместе с тем моноколесо оснащено инновационной подвеской с переменной жёсткостью, что обеспечивает комфорт и безопасность во время прыжков и других экстремальных манёвров.

Система подсветки адаптируется под каждого водителя, а быстросъёмная батарея позволяет заменить её всего за несколько минут. Батарея также поддерживает быструю зарядку, восстанавливая 80% заряда всего за один час.

Таким образом, новое моноколесо от Inmotion не просто транспортное средство, а настоящий прорыв в мире электромобильности.