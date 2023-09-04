Обнаружены доказательства существование планеты размером с Землю

Пояс Койпера представляет собой область Солнечной системы за орбитой Нептуна, в которой пролегают орбиты многочисленных транснептуновых объектов (ТНО) — астероидов, комет и другие небольшие тела, состоящие из льда. Было выявлено, что некоторые ТНО ведут себя таким образом, что можно предположить, что среди них есть небольшая планета. Она удалена от Солнца примерно на 500 астрономических единиц (а.е.), тогда как Нептун удален всего на 30 а.е.