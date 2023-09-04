В WhatsApp можно будет пользоваться сразу несколькими аккаунтами

В бета-версии приложения WhatsApp для операционной системы Android было внесено существенное обновление, включающее в себя переработанный интерфейс раздела «Настройки» и важную функцию использования нескольких учетных записей на одном устройстве, сообщает WABetaInfo.

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Основным нововведением стала возможность переключения между учетными записями, позволяющая пользователям добавить и использовать дополнительный аккаунт WhatsApp на одном и том же устройстве. Ранее пользователи вынуждены были использовать приложения сторонних разработчиков или клонировать WhatsApp для добавления дополнительных учетных записей.

Следует отметить, что на данный момент пользователи могут добавить всего лишь одну дополнительную учетную запись. Однако не исключено, что в будущем WhatsApp расширит эту возможность и позволит добавлять больше учетных записей.

Вторым значительным обновлением стал переработанный интерфейс раздела «Настройки». Теперь раздел "Настройки" в Android-версии приложения имеет структуру, более схожую с iOS-версией WhatsApp. Он разбит на плитки и списки, делая настройки более удобными и интуитивно понятными.