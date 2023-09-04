Генерал ВКС США предупредил о войне в космосе

Генерал Ченс Солтцман, командующий космическими силами США, предупредил, что война в космосе может представлять угрозу для всего человечества.

В интервью Newsweek он заявил, что такой конфликт может оказаться еще более разрушительным, чем традиционные военные действия в воздухе, на земле и на море, и иметь долгосрочные последствия для жизни людей.

Солтцман отметил, что в результате военных действий в космосе может произойти загрязнение космического пространства на многие поколения вперед. Он подчеркнул, что для достижения своих военных целей США должны лишить противника возможности нацеливаться на американские спутники. Это, по словам генерала, является войной в традиционном смысле.

Статья также упоминает, что первое вооружение, способное действовать в космосе, было разработано нацистской Германией. Космические силы появились в России в 1992 году и вошли в состав Военно-воздушных сил в 2015 году. Также отмечается, что все больше стран создают военные структуры, ориентированные на космос.