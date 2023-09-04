Apple Watch спасли жизнь попавшего в аварию человека
Функция обнаружения падения в часах Apple Watch сыграла решающую роль в спасении жизни человека в штате Висконсин. Когда около 4 часов утра произошла авария, часы Apple Watch автоматически набрали номер 911 и сообщили сотрудникам службы спасения точное местоположение пользователя.
Автомобиль находился в перевернутом состоянии в 30 метрах от дороги. Несмотря на то что водитель дышал, он не реагировал на окружающую обстановку, что побудило сотрудников службы экстренной помощи вызвать воздушный медицинский транспорт.
Рональд Молнар, начальник пожарно-спасательной службы Канзасвилля, полностью приписал оперативное реагирование Apple Watch. По его словам, без Apple Watch автомобиль могли бы обнаружить лишь спустя около двух часов из-за темноты и удаленности от дороги.