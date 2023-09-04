Apple Watch спасли жизнь попавшего в аварию человека

Функция обнаружения падения в часах Apple Watch сыграла решающую роль в спасении жизни человека в штате Висконсин. Когда около 4 часов утра произошла авария, часы Apple Watch автоматически набрали номер 911 и сообщили сотрудникам службы спасения точное местоположение пользователя.

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Автомобиль находился в перевернутом состоянии в 30 метрах от дороги. Несмотря на то что водитель дышал, он не реагировал на окружающую обстановку, что побудило сотрудников службы экстренной помощи вызвать воздушный медицинский транспорт.