Ученые обнаружили необычную причину усталости

Исследователи из Корнельского университета установили, что синдром хронической усталости может иметь вирусную природу. Результаты работы ученых были представлены в журнале PLOS Pathogens.

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Синдром хронической усталости – патологическое состояние, характеризующееся длительной усталостью и другими проявлениями. Симптомы могут быть выражены настолько сильно, что человек не способен выполнять привычные ежедневные действия. Причем усталость сохраняется даже после отдыха. Состояние длится месяцами, годами. Симптомы на время могут исчезать, но затем вновь возвращаются.

Специалисты отметили, что синдром часто возникает после вирусных инфекций. Согласно их гипотезе, энтеровирусы, группа РНК-содержащих вирусов, провоцируют эту болезнь. Среди наиболее распространенных вирусов выделяют вирус Эпштейна-Барра и другие вирусы герпеса человека. Однако следует учитывать и другие возможные механизмы, включая неисправные митохондрии, низкие уровни гормонов щитовидной железы и множественные генетические варианты.