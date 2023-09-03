Ученые воссоздали запах свежей мумии

Международная группа ученых из Института геоантропологии Общества Макса Планка (Германия) смогли воссоздать запах составов, которые древние египтяне использовали для мумификации людей более 3500 лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

© South Tyrol Museum of Archaeology

Исследователи изучали компоненты бальзамирующих смесей, которые использовали при мумификации знатной египтянки более 3500 лет назад. Их обнаружили еще в 1900 году при раскопках гробниц в Долине царей.

Анализ показал, что смеси содержали в составе пчелиный воск, растительные масла, животные жиры, битум, смолы хвойных деревьев, бальзамические вещества, а также смолы даммара или фисташкового дерева. Причем хвойные деревья и даммара растут далеко от места раскопок, поэтому, вероятно, эти компоненты были импортными.

Также ученым удалось воссоздать запах смесей — в них содержались кумарин и бензойную кислоту. По запаху они напоминают ваниль и ароматные смолы соответственно. Созданная ароматическая композиция получила называние «Дух вечности» и будет использоваться для музейной экспозиции. Ее представят на грядущей выставке в музее Моесгаард в Дании.