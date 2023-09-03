Стало известно, когда появится бюджетная раскладушка Tecno

Среднебюджетная раскладушка Tecno Phantom V Flip выйдет в четвертом квартале 2023 года. Об этом со ссылкой на инсайдера Параса Гуглани сообщает портал Gizmochina.

Источник опубликовал рендер складного смартфона Tecno в новом карбоновом цвете и указал релизное окно устройства, подтверждающее ранние утечки, в которых говорилось о выходе Phantom V Flip в середине-конце осени.

По слухам, раскладушка Tecno Phantom V Flip получит 6,75-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 144 Гц. Внешний круглый дисплей, расположенный на задней крышке, будет иметь разрешение 466x466 пикселей, а на боковой грани устройства разместят сканер отпечатка пальцев.

За производительность новинки будет отвечать субфлагманский чип MediaTek Dimensity 8050, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Некоторые источники также утверждают об использовании более старого Dimensity 1300.

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Смартфон предложит двойную камеру из основного датчика на 64 Мп и ультраширокоугольного с разрешением 13 Мп. Селфи-камера будет представлена сенсором с разрешением 32 Мп. Tecno Phantom V Flip также приписывают аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт и предустановленную систему Android 13 с фирменной оболочкой HiOS 13.