Apple расширит память iPad Pro до 4 ТБ

«Источники сообщают, что выходящий в следующем году iPad Pro с OLED-экраном будет иметь модификацию с 4 ТБ памяти. Действительно ли требуется такой объем хранилища?» — написал инсайдер на своей странице в X (ранее Twitter).

По слухам, следующее поколение iPad Pro получит OLED-экраны и новые 3-нанометровые чипы Apple M3, которые также будут использоваться в компьютерах компании. Однако многие пользователи не видят применения такому мощному «железу» в планшете, учитывая ограниченные возможности iPadOS по сравнению с полноценной операционной системой macOS для компьютеров.

Вместе с тем, в 2023 году для iPad вышли видеоредактор Final Cut Pro и музыкальный редактор Logic Pro, которые мало чем отличаются от стационарных ПК-версий. С учетом того, что для монтажа профессиональных проектов требуются «тяжелые» кадры в высоком разрешении, увеличение встроенного хранилища на iPad может оказаться для некоторых пользователей полезным нововведением. Также не исключается, что компания продолжит выпускать для своих планшетов полноценные программы, которые сейчас доступны только на ПК.