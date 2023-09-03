Лучшее время: когда покупать смартфоны и гаджеты, чтобы сэкономить

Покупка смартфона в определенное время года поможет сэкономить. Оказывается, на рынке есть несколько периодов для выгодных покупок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель отдела по мобильному оборудованию крупного мобильного оператора Екатерина Иксанова.

© Unsplash

— Дело в том, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда.

Видео дня

Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели, — пояснила эксперт.

По ее словам, линейка Apple всегда обновляется в сентябре-октябре. Samsung обновляет свои серии в разное время. Так, модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе-феврале, Galaxy S — в марте, Galaxy Z Flip и Fold — в августе. Китайский бренд Huawei обычно презентует свою флагманскую серию в мае, Xiaomi представляет новую линейку Redmi Note в конце апреля — начале мая, а Honor выпускает новинки в октябре.

— Кстати, в связи с выходом новой модели цены на китайские бренды смартфонов снижаются значительнее, чем на iPhone или Samsung, — пояснила Екатерина Иксанова.

Вместе с тем маркетолог Антон Дробышев назвал еще один способ сэкономить на покупке смартфонов.

— Я бы советовал покупать технику в ноябре — во время «черной пятницы». Есть маркетплейсы, предлагающие скидки на товары весь ноябрь.

Но на максимальную выгоду от покупок можно рассчитывать именно в последнюю пятницу ноября, — пояснил эксперт. — Также рекомендую для приобретений со скидкой так называемый киберпонедельник — несколько дней в январе, когда скидки тоже довольно существенны.

Как пояснил Антон Дробышев, цены на смартфоны в этом году значительно выросли из-за резкого роста курса доллара.

— Продажи этой техники в целом сейчас снижаются, поэтому производители и продавцы обязательно будут объявлять существенные скидки перед выпуском новых моделей и во время ежегодных скидочных акций, — пояснил эксперт. — Лично я бы советовал при покупке обращать внимание на такую характеристику, как память. Ведь многие, стремясь сэкономить, покупают телефон с памятью в 32–64 Гб.