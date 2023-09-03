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Лучшее время: когда покупать смартфоны и гаджеты, чтобы сэкономить

Покупка смартфона в определенное время года поможет сэкономить. Оказывается, на рынке есть несколько периодов для выгодных покупок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель отдела по мобильному оборудованию крупного мобильного оператора Екатерина Иксанова.

Лучшее время: когда покупать смартфоны и гаджеты, чтобы сэкономить
© Unsplash

— Дело в том, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда.

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Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели, — пояснила эксперт.

По ее словам, линейка Apple всегда обновляется в сентябре-октябре. Samsung обновляет свои серии в разное время. Так, модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе-феврале, Galaxy S — в марте, Galaxy Z Flip и Fold — в августе. Китайский бренд Huawei обычно презентует свою флагманскую серию в мае, Xiaomi представляет новую линейку Redmi Note в конце апреля — начале мая, а Honor выпускает новинки в октябре.

— Кстати, в связи с выходом новой модели цены на китайские бренды смартфонов снижаются значительнее, чем на iPhone или Samsung, — пояснила Екатерина Иксанова.

Вместе с тем маркетолог Антон Дробышев назвал еще один способ сэкономить на покупке смартфонов.

— Я бы советовал покупать технику в ноябре — во время «черной пятницы». Есть маркетплейсы, предлагающие скидки на товары весь ноябрь.

Но на максимальную выгоду от покупок можно рассчитывать именно в последнюю пятницу ноября, — пояснил эксперт. — Также рекомендую для приобретений со скидкой так называемый киберпонедельник — несколько дней в январе, когда скидки тоже довольно существенны.

Как пояснил Антон Дробышев, цены на смартфоны в этом году значительно выросли из-за резкого роста курса доллара.

— Продажи этой техники в целом сейчас снижаются, поэтому производители и продавцы обязательно будут объявлять существенные скидки перед выпуском новых моделей и во время ежегодных скидочных акций, — пояснил эксперт. — Лично я бы советовал при покупке обращать внимание на такую характеристику, как память. Ведь многие, стремясь сэкономить, покупают телефон с памятью в 32–64 Гб.

Но сейчас, когда приложения для смартфона весят все больше, этого уже недостаточно, поэтому техника уже через пару лет выходит из строя. На этом не экономьте.