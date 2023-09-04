Honor анонсировала смартфон Magic V2 для международного рынка

На выставке IFA 2023 в Берлине компания Honor анонсировала свой новый складной смартфон Honor Magic V2 для международного рынка. Напомним, что дебют гаджета состоялся в Китае ещё в июле этого года.

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Продажи Honor Magic V2 на международном рынке стартуют только в первом квартале следующего года. А это означает, что между китайским и глобальным запуском пройдёт не менее полугода. Однако стоит отметить, что характеристики гибкого гаджета уже появилось на различных региональных сайтах Honor: Германии, Италии, Испании, Ирландии и Великобритании.

Также Magic V2 должен продаваться и в различных регионах Латинской Америки. Стоимость гаджета для международного рынка пока не объявлена. Исполнительный директор Honor Джордж Чжао (George Zhao) намекнул, что цена Magic V2 будет в том же диапазоне, что и стоимость Magic Vs (1599 евро за версию 12 ГБ/512 Г).

Напомним, что Honor Magic V2 является самым лёгким и тонким складным смартфоном Honor. Толщина устройства в закрытом состоянии составляет 9,9 мм, что меньше, чем у Huawei Mate 50 RS (9,92 мм). Новинка обладает 7,92-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2344×2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Также имеется 6,43-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 2376×1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2500 нит. Смартфон работает на разогнанной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (частота ядра ARM Cortex-X3 повышена до 3,36 ГГц) в тандеме с GPU: Adreno 740.