Индийский луноход перевели в спящий режим

Индийский луноход "Прагьян" переведен в спящий режим и, как планируется, будет вновь приведен в рабочее состояние после лунной ночи 22 сентября. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Луноход выполнил свои задания. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим", - говорится в сообщении ведомства, которое указывает, что бортовое исследовательское оборудование отключено.

"На данный момент аккумулятор полностью заряжен. Солнечная панель ориентирована на получение света при следующем восходе солнца, который ожидается 22 сентября 2023 года. Приемник [лунохода] остается включенным", - сообщает ISRO.

Ранее глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх сообщил, что аппарат прошел около 100 м по поверхности спутника Земли. "Хорошая новость заключается в том, что марсоход отошел почти на 100 м от посадочного модуля", - цитирует Сомнатха информационное агентство Press Trust of India.