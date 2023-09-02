Ракета Falcon 9 стартовала с 13 военными спутниками на борту
Ракета Falcon 9 стартовала в 07:25 по времени Тихоокеанского побережья США с 13 военными спутниками в рамках миссии второго "транша 0" для агентства космического развития космических сил США, сообщает компания-изготовитель SpaceX.
Запуск станет вторым в поддержку распространенной космической архитектуры новой многоуровневой сети спутников на низкой околоземной орбите и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения и слежения за ракетами (PWSA).
В группу запущенных аппаратов весом 150 килограммов каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет. Они оснащены инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 11 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.
Первая миссия (PWSA) состоялась в начале апреля, когда Falcon 9 поднял на орбиту с космодрома Ванденберг 10 спутников. Эти две миссии посвящены созданию "транша 0", группировки, которая будет состоять из 28 спутников. Большинство из них являются коммуникационными, но некоторые предназначены для обнаружения ракет.