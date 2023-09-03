Перечислены продукты, которые улучшают память

Авторы работы набрали более 1 тыс. человек пожилого возраста, которые разделили на две группы. В течение трех лет ученые наблюдали за их состоянием когнитивного здоровья. При этом у первой группы рацион был привычным с использованием плацебо-таблеток, а у второй он был дополнен флавонолами в таблетках по 500 мл в день.