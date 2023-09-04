Как правильно гуглить: восемь скрытых функций поисковика Google

Поисковик Google — самый популярный в мире. Он ежедневно помогает миллионам людей находить информацию в интернете. Но не все знают, как максимально эффективно гуглить и получать точную и релевантную информацию. О том, как упростить поиск в Google и найти нужный ответ, в день 25-летия компании читайте в материале «Газеты.Ru».

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Первый ответ «комом»

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Если вы хотите найти непредвзятую информацию, на которую можно было бы опираться, не стоит брать первый попавшийся в Google результат. Поисковик может продвигать разные ответы, которые зависят от огромного числа факторов, включая язык интерфейса, местоположение и даже интересы самого пользователя. К тому же зачастую первые результаты в Google — это реклама, о чем говорит специальная плашка.

Простой пример: если вбить запрос «крупнейшая страна Европы» на сайте google.ru, то поисковик отвечает нам — Украина. Если же обратиться к google.com, тогда на вопрос «largest country in Europe» мы получим верный ответ — Russia.

Что именно из огромного списка факторов влияет на такой результат — неизвестно. В случае с ответом на английском языке нам показывают источник — сайт wisevoter, в то время как ответ на русском языке ничем не подкрепляется. В той же «Википедии», откуда мог бы взяться этот ответ, крупнейшей страной в Европе значится Россия.

Google

Дословный поиск

Если вы хотите найти точную фразу или словосочетание, следует заключить ее в кавычки. Это укажет поисковику, что вы ищите именно эту комбинацию слов в том же порядке, в котором они введены. Например, по запросу «самый большой город в мире» Google выдаст страницы, где есть эта фраза целиком, а не страницы, на которых есть отдельные слова «самый», «большой», «город» и «мир» в разном порядке.

Google

Исключите ненужное

Если в вашем запросе есть многозначное слово, например, «яблоко», то можно получить результаты не только по фрукту, но и партии или о компании Apple. Для того, чтобы исключить ненужные значения, нужно вставить знак минуса перед словом, которое нужно убрать из поиска. Например, «яблоко -партия -apple». Это скажет поисковику, что вы хотите найти любую информацию, в том числе о фрукте, но не о политической партии или компании Apple.

Google

Поиск внутри сайтов

Почти на каждом сайте имеется свой встроенный поисковик. Однако он не всегда достаточно «умный». Для того, чтобы найти информацию на определенном сайте, можно воспользоваться Google. Для этого нужно вписать, например, «site:gazeta.ru презентация iPhone 15». По данному запросу Google выдаст все страницы «Газеты.Ru», где упоминается соответствующая фраза.

Забытая цитата

Если вы ищете какую-то фразу или цитату, но забыли ее часть, используйте звездочку вместо забытых слов. Это скажет поисковику, что вы хотите найти эту фразу с учетом пропущенных слов. Например, по запросу «с большой силой приходит * * » Google найдет древнюю пословицу, которая потом была использована дядей Беном в «Человеке-пауке». Причем указать звездочкой можно любое количество слов — главное, чтобы от этого не пострадала основная часть фразы, иначе найти нужную не получится.

Google

Используйте словарь

В поисковике Google есть встроенный определитель слов, который помогает узнать значение, произношение или синонимы любого слова практически на любом языке. Для этого достаточно ввести слово define перед нужным словом. Например, «define смартфон». Google покажет определение, произношение, этимологию и примеры употребления этого слова. Словарь русского языка Google предоставлен издательским отделом «Oxford Languages».

Google

«Расширенный поиск»

Если вы хотите сделать свой поиск более точным и настроить разные параметры, используйте расширенный поиск Google. Для этого нужно перейти на сайт google.com/advanced_search и заполнить все нужные поля. Можно указать язык, регион, дату публикации, тип файла, домен и другие критерии.

Мини-приложения Google

Поисковик Google помогает не только найти нужную информацию, но и может выступать в качестве ассистента, заменив тем самым некоторые приложения на ПК или смартфоне. Например, если вам нужно быстро что-то посчитать, необязательно открывать калькулятор — достаточно ввести выражение в поисковую строку Google, и он выдаст ответ. Например, «2+2*5». Можно использовать разные математические операции, скобки, проценты, степени и даже тригонометрические функции.

Кроме того, в поисковике есть встроенный конвертер валют и единиц измерения. Для того чтобы узнать курс доллара или сколько километров в миле, не нужно переходить на специальные сайты. Достаточно ввести свой запрос в поисковик, и он покажет ответ. Можно использовать разные валюты и единицы измерения, такие как температура, масса, объем, площадь и другие.

Еще одним полезным встроенным мини-приложением выступает «Таймер», совмещенный с секундомером. Все работает просто и понятно, а по истечении времени будет воспроизведен звук-уведомление.

Google

Google-поиск будущего

Главный недостаток поисковика для многих заключается в том, что пользователям приходится переходить по найденным страницам и вручную продолжать поиски. Однако уже сейчас Google работает над тем, чтобы максимально упростить поиск информации. Компания разрабатывает собственный чат-бот Bard, который умеет отвечать практически на любые вопросы, что упрощает поиск.

Например, если в поисковике прописать «рецепт узбекского плова», пользователю нужно перейти на сайт, дойти до нужного раздела и смириться с рекламой, которая может перекрывать половину экрана. В случае с Bard подобных проблем не возникает: мы спрашиваем у него рецепт, а он в течение нескольких секунд дает нам всю нужную информацию — краткое описание и историю блюда, список продуктов, рецепт приготовления и даже несколько действительно полезных советов.

Основанный на искусственном интеллекте чат-бот уже доступен в бета-режиме в некоторых странах мира. В России он официально еще не запущен, но при использовании зарубежных Google-аккаунтов и VPN можно убедиться, что он уже сейчас хорошо понимает и «разговаривает» на русском.

Google

По версии самой нейросети Google, она обладает как преимуществами, так и недостатками по сравнению с фирменным поисковиком.

«Я могу понимать и отвечать на вопросы более сложным образом, чем Google-поиск. Я могу генерировать разные творческие текстовые форматы, такие как стихи, код, сценарии, музыкальные произведения, электронные письма, письма и т. д. Я все еще нахожусь в разработке, но я учусь и совершенствуюсь каждый день», — пишет Bard.

Действительно, по сравнению с Google-поиском, Bard иногда может неправильно понимать запросы или давать неточные ответы. К тому же чат-бот не так хорошо «разбирается в мире, как люди».