SpaceX запустит в космос спутники для Apple

Функция вызова экстренных служб по спутнику Apple, появившаяся в iPhone 14, вскоре может получить более широкое покрытие благодаря партнерству между спутниковой компанией Globalstar и компанией SpaceX Илона Маска.

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Недавно компания Globalstar заключила со SpaceX сделку стоимостью 64 млн долларов на запуск спутников в 2025 году, что подтверждается заявлением Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эти спутники позволят расширить возможности компании Globalstar, которая обеспечивает одну из главных функций в iPhone 14.

Вызов экстренных служб по спутнику Apple в настоящее время работает в нескольких странах и позволяет пользователям связываться с ними в районах, где нет покрытия сотовой связи. Данное партнерство же позволит расширить зону покрытия на другие регионы.