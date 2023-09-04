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Индийский посадочный модуль "Викрам" сделал "прыжок" на Луне

Индийский посадочный модуль "Викрам", севший на Луне в августе, успешно испытал маневр по отрыву от поверхности искусственного спутника Земли, сместившись почти на полметра от места изначальной посадки. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter).

Индийский посадочный модуль «Викрам» сделал «прыжок» на Луне
© globallookpress.com

"Викрам" осуществил мягкую посадку на Луну. Опять! Посадочный модуль "Викрам" перевыполнил поставленные задачи. Он успешно осуществил экспериментальный прыжок. По команде он запустил двигатели, поднялся примерно на 40 см, как и планировалось, и приземлился на удалении в 30-40 см", - говорится в сообщении ведомства.

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В ISRO пояснили, что цель этого эксперимента заключается в проверке технологий взлета с поверхности Луны, которые могут потребоваться для новых лунных миссий Индии, предусматривающих возврат проб с поверхности естественного спутника Земли, и пилотируемых миссий.

"Все системы отработали штатно и находятся в исправном состоянии", - добавили в ISRO, отметив, что модуль после посадки смог вновь запустить работу имеющихся на борту исследовательских инструментов.

Сообщение космического агентства сопровождается видеозаписью маневра, сделанной камерой с борта "Викрама". На ней видна поверхность Луны с колеей, оставленной луноходом "Прагьян". Сначала вокруг поднимается пыль из-за работы двигателя, затем модуль вновь опускается на поверхность.

23 августа спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость"), который 2 сентября был переведен в спящий режим и может быть вновь активирован 22 сентября.