В Индии заявили, что смогут отправить человека на Луну через 20-30 лет

Индии может потребоваться около 20-30 лет, чтобы запустить пилотируемую миссию на Луну. Об этом заявил глава Центра по применению космической техники (SAC) Нилеш Десаи, сообщает ТАСС.

По его словам, такая миссия в принципе реализуема, поскольку США уже совершали высадку на Луне. Тем не менее, отметил Десаи, для отправки человека к спутнику Земли нужно время и совершенствование имеющихся технологий.