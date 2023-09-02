В Индии заявили, что смогут отправить человека на Луну через 20-30 лет
Индии может потребоваться около 20-30 лет, чтобы запустить пилотируемую миссию на Луну. Об этом заявил глава Центра по применению космической техники (SAC) Нилеш Десаи, сообщает ТАСС.
По его словам, такая миссия в принципе реализуема, поскольку США уже совершали высадку на Луне. Тем не менее, отметил Десаи, для отправки человека к спутнику Земли нужно время и совершенствование имеющихся технологий.
"Только если у нас будет тщательно проверенная техника, мы сможем предпринять такой шаг. Индии для этого может потребоваться 20-30 лет", - сказал он.
23 августа Индия успешно посадила модуль аппарата "Чандраян-3" в районе Южного полюса Луны.
Накануне стало известно, что Китай также начал подготовку к высадке первых тайконавтов на поверхность спутника Земли.