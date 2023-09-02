Индийский луноход проработает меньше запланированного из-за проблем со связью

Индийский луноход "Прагьян" потерял 2-3 дня рабочего времени из-за проблем со связью, общее время активности аппарата составит 11 дней вместо запланированных двух недель. Об этом заявил глава индийского Центра применения космической техники Нилеш Десаи.

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Луноход "Прагьян" был доставлен на поверхность естественного спутника Земли 23 августа. С тех пор он проводит эксперименты. Изначально планировалось, что аппарат будет работать в течение лунного дня (соответствует 14 земным суткам).

"Наше время ограничено. Мы потеряли 2-3 дня времени работы лунохода, поэтому из 14 земных суток нам доступны 11 дней для проведения экспериментов. Мы столкнулись с проблемами со связью и визуальным контактом в управлении луноходом", - заявил Десаи в интервью телеканалу India Today.

По его словам, эти проблемы можно было решить при помощи радаров американской обсерватории Goldstone, но они в тот момент не были доступны из-за загруженности. Десаи при этом не уточнил, в какие конкретно даты отсутствовала связь с "Прагьяном". Тем не менее индийские ученые, по его словам, смогли оптимально использовать имеющиеся возможности и время, несмотря на ограничения.

"Нам удается передвигать луноход на 30 м в день. Таким образом, мы ожидаем, что по окончании этих 11 дней общий путь составит 300-400 м, поэтому у нас будет больше [научных] данных с аппаратуры лунохода", - добавил Десаи.

Он также отметил, что в оставшиеся несколько дней работы лунохода индийские специалисты постараются наиболее эффективно использовать имеющееся у них время. В частности, они будут избегать повторения уже проведенных экспериментов.