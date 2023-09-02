Назван срок появления iPhone 15 в России

«Сейчас айфоны идут из ОАЭ, Турции, Китая. Ценовые характеристики, конечно, радовать не будут по той причине, что сама модель будет подороже, потому что курс рубля не особо радует в последнее время и есть логистические издержки. Считаю, что в прошлые годы всегда с выходом нового айфона доля Apple на рынке увеличивалась, она доходила до 15-16 процентов. Сейчас в лучшем случае, я думаю, можно рассчитывать на 8-9 процентов», — сказал он.