Россия запустит миссию по доставке грунта со спутника Марса

Россия планирует запустить станцию «Бумеранг», которая доставит грунт со спутника Марса Фобос. Космический аппарат отправится в космос после 2030 года, следует из проектных документов научно-производственного объединения имени Лавочкина.

«„Бумеранг“ — после 2030 года. Первый этап проекта „Экспедиция-М“ по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — передает данные из документа ТАСС.

Основная миссия станции «Бумеранг» — посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации, а также доставка грунта со спутника Марса обратно на Землю. Запуск космического аппарата планируется после 2030 года с космодрома «Восточный».