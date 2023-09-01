Появилась фотография места падения "Луны-25"

Автоматическая станция NASA, являющаяся к тому же искусственным «спутником» Луны, сделала фотографию с предполагаемым местом падения российской станции «Луна-25».

© NASA

Аппарат агентства обнаружил новый ударный кратер в предполагаемом месте падения российской станции.

После того как Роскосмос опубликовал свою оценку места падения посадочного аппарата, NASA дало команду своему аппарату включить камеру LRO Camera (LROC) для проведения исследований, поскольку орбита аппарата проходила над местом падения. Итогом стала серия снимков, которые были сопоставлены со снимками 2022 года.

NASA

Сравнив снимки, стало понятно что на последних снимках виден свежий ударный кратер.