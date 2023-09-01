Найдены две экзопланеты с большим орбитальным периодом

Международная группа ученых нашла систему из двух экзопланет с большим орбитальным периодом. Период одной из них, TOI-4600 c, составляет почти 16 месяцев, что является наибольшим периодом среди всех экзопланет, зафиксированных телескопом TESS. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

TESS — это телескоп, разработанный NASA для поиска каменистых экзопланет, которые находятся в обитаемой зоне и удалены от Земли не более чем на 200 световых лет. TESS разделяет каждое небесное полушарие на 13 секторов, за которыми ведется наблюдение в течение 28 дней. Таким образом можно находить все транзитные (перекрывающие свет от своей звезды) планеты. Благодаря этому подходу ученые уже находили как крупные, так и небольшие планеты, существующие рядом с различными звездами.

В новой работе ученые открыли две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды TOI-4600 — оранжевого карлика, размер и температура которого немного меньше, чем у нашего Солнца. Обнаружив наличие двух транзитных небесных тел, связанных с этой звездой, астрономы подтвердили, что они являются планетами. Орбитальный период одной из планет, TOI-4600 b, составил 82,69 дней. Ее радиус примерно в семь раз больше радиуса Земли, по размеру она находится между Нептуном и Сатурном. Температура этой планеты 76°C. У второй планеты, TOI-4600 c, радиус в 9,5 раз больше радиуса Земли, то есть ее размер сравним с размером Сатурна. Ее температура равна -79°C, что делает эту планету одной из самых холодных экзопланет, найденных с помощью TESS. Орбитальный период этой планеты равен 482,82 дням, что соответствует примерно 16 месяцам. TOI-4600 c обладает самым большим орбитальным периодом среди всех планет, найденных с помощью TESS.