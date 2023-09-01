Индийский луноход «станцевал» на Луне в поисках безопасного пути

Индийская организация космических исследований (ISRO) представила восхитительный видеоролик лунной миссии Chandrayaan-3, на котором запечатлен «танец», а если быть точнее вращение ровера на поверхности Луны.

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В описании видеоролика ISRO ласково называет марсоход ребенком, «игриво резвящимся во дворах Чандамамы» - так на хинди и региональных языках называют Луну. На видео, записанном 29 августа, показаны перемещения ровера.

Эти вращения были необходимы, так как ISRO приходилось корректировать траекторию движения, чтобы обеспечить безопасную навигацию ровера, избегая препятствий, таких как кратеры..