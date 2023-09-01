Институт кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА провёл новое исследование. Специалисты пришли к выводу, что большинство россиян используют простые пароли на смартфонах, причём самой популярной комбинацией названа 1234 — с её помощью можно получить доступ к более чем 10% устройств жителей страны.

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Также в число самых распространённых паролей входят 1111, 0000, 1212 и 6969. Исследователи отметили особую опасность четырёхзначных кодов, поскольку они слишком простые. Для сравнения, комбинации из четырёх цифр дают только 10 тыс. возможных вариантов, в то время как из шести — миллион.

Подавляющее большинство россиян использует простые комбинации. ТОП-10 популярности выглядит следующим образом: 1234; 1111; 0000; 1212; 7777; 1004; 2000; 4444; 2222; 6969. С помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов.