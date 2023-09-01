Магнитные бури в сентябре: прогноз геомагнитной обстановки

Сейчас наука не может дать абсолютно точный долгосрочный прогноз магнитных бурь, так как всегда остается вероятность резкого изменения солнечной активности.

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Однако метеочувствительным людям важно знать, когда ожидаются особенно сильные магнитные бури в сентябре 2023 года. Ведь даже приблизительный прогноз поможет заранее узнать о сильных геоштормах и позаботиться о своем здоровье.

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«Рамблер» рассказывает о геомагнитной обстановке в сентябре.

Магнитные бури в сентябре 2023: даты

По прогнозу сентябрь будет сопровождаться в основном спокойным геомагнитным фоном. До 6 сентября сила магнитных бурь не будет превышать двух баллов. С 6 сентября до 8 сентября ожидается усиление до трех баллов.

До 13 сентября геомагнитная обстановка будет относительно спокойная: возмущения не превысят двух баллов. С 13 сентября и до 16 ожидается резкое усиление геомагнитного фона, которое составит четыре балла. Магнитная буря, начавшаяся в 12.00 по московскому времени 13 сентября должна утихнуть к 21.00 по московскому времени 16 сентября. Самый пик магнитной бури придется на 14 сентября, в этот день стоит проявить осторожность метеочувствительным людям.

17 и 18 сентября прогнозируются бури силой от одного до трех баллов. Далее до 21 сентября геомагнитная обстановка будет спокойная.

21-22 сентября ожидаются небольшие трехбальные штормы, которые быстро закончатся. К концу месяца геомагнитная обстановка стабилизируется и будет находиться в “зеленой” зоне, комфортной для большинства людей.

Важно помнить, что прогноз составлен на основе исследований и наблюдений, но сила магнитной бури может быть немного выше или ниже заявленной.

Как защититься от геошторма

В период сильных геомагнитных волнений нужно быть готовым к возможным перебоям в работе электроники. Метеочувствительным людям рекомендуется отказаться от вождения автомобиля. Также им следует отложить задачи, которые требуют сосредоточенности и внимания.

В дни высокой геомагнитной активности нужно больше отдыхать, постараться проводить больше времени на свежем воздухе. Лучше отказаться от вредных привычек или снизить частоту курения, уменьшить количество алкоголя.

Для хорошего самочувствия метеочувствительные люди могут попробовать утреннюю гимнастику. Также перед магнитной бурей стоит запастись необходимыми лекарствами, так как хронические заболевания могут обостриться.

В стрессовых ситуациях стоит стараться сохранять спокойствие. Также важно обратить внимание на свой рацион: увеличьте долю овощей и легких для усвоения блюд. В период повышенной геомагнитной активности нужно полноценно высыпаться. В такие дни нельзя ссориться и выяснять отношения — лишнее эмоциональное перенапряжение приведет к обострению симптомов метеочувствительности.

Как снизить влияние геомагнитной бури