Исследование: научные станции загрязняют Антарктику токсичными веществами

Морское дно вблизи австралийской исследовательской станции Кейси на севере Антарктиды оказалось загрязнено так же сильно, как гавани крупных мегаполисов. К такому выводу пришли ученые Австралийской антарктической программы. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Экологи обнаружили в антарктических водах у станции Кейси высокое содержание отходов топлива, а также свинец, цинк и медь. Кроме того, многие образцы содержали полихлорированные бифенилы — мощные канцерогены, запрещенные во всем мире в 2001 году. По словам экспертов, концентрация загрязнителей у берегов Антарктики была сравнима с показателями в бухтах Сиднея и Рио-де-Жанейро.

Ученые отметили, что проблема загрязнения окружающей среды характерна не только для станции Кейси, но и для других научных центров в антарктической зоне. На территории новозеландской базы Скотт обнаружили следы разливов топлива и отходы. В прошлом полярники часто оставляли мусор вблизи своих мест работы. Из-за таяния льдов в связи с глобальным потеплением проблема будет усугубляться.

Сотрудники научно-исследовательских станций в Антарктиде начали серьезно относиться к сохранению экологии только в 1991 году. В том же году был принят Мадридский протокол, определивший ледяной материк как природный заповедник и предписал странам заботиться об окружающей среде.